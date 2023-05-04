Снятый в космосе фильм «Вызов» собрал 1 млрд рублей за 13 дней проката Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фильм «Вызов», который был снят в космосе, собрал в отечественном прокате один миллиард рублей. Об этом стало известно согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Это второй фильм режиссера Клима Шипенко, который смог собрать более миллиарда рублей в российском прокате.

При этом свой же рекорд с фильмом «Холоп» он перебить не смог. В 2019 году его картина собрала сумму более миллиарда рублей всего за 10 дней. Фильм «Вызов» стал всего двадцатым российским проектом, которому удалось собрать такую сумму в отечественном прокате.

Недавно рекордсменом стала картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», которая заработала по состоянию на утро четвертого мая 6,743 миллиарда рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, как прошла премьера первого фильма, снятого в космосе «Вызов». Он состоялся в День космонавтики, а в кинотеатре присутствовали множество звезд и съемочная группа фильма.