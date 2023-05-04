Российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При этом, уничтожение противника на данной территории еще продолжается, отметили в Минобороны.

Как заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжают уничтожение противника западной части Артемовска. Поддержку действия штурмовых отрядов оказывают воздушно-десантные войска.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что с марта Артемовск находится в оперативном окружении российских сил. Эксперты Запада неоднократно говорили о том, что Украина несет огромные потери при удержании города из-за огневого контроль логистических путей и плохой погоды.

Как говорил бывший посол ЛНР Родион Мирошник, киевская власть осознает всю тяжесть положения своих войск в Артемовске, рано или поздно им придется оставить город.