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НовостиПолитика4 мая 2023 11:32

Российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами Артемовска

Уничтожение противника продолжается
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами Артемовска

Российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами Артемовска

Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При этом, уничтожение противника на данной территории еще продолжается, отметили в Минобороны.

Как заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжают уничтожение противника западной части Артемовска. Поддержку действия штурмовых отрядов оказывают воздушно-десантные войска.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что с марта Артемовск находится в оперативном окружении российских сил. Эксперты Запада неоднократно говорили о том, что Украина несет огромные потери при удержании города из-за огневого контроль логистических путей и плохой погоды.

Как говорил бывший посол ЛНР Родион Мирошник, киевская власть осознает всю тяжесть положения своих войск в Артемовске, рано или поздно им придется оставить город.