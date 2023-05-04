Эксперт посоветовал чистить ноутбук от пыли и грязи раз в год, чтобы продлить срок его службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принято считать, что ноутбук нужно нести в ремонт, когда оборудование стало давать сбой в работе. Но продлить жизнь устройству помогут обычные профилактические чистки. С помощью них можно будет неплохо сэкономить на ремонте.

Мастер по ремонту компьютеров Илья Карпук посоветовал раз в год сдавать устройство на чистку от пыли и грязи. У ноутбука, как у любого другого гаджета, внутренние детали расположены очень компактно, и пыль становится основной причиной перегревов и зависаний.

Самостоятельно с этой задачей справиться непросто, так как можно повредить устройство при разборке.

- Нужно очистить внутренности, заменить смазку на вентиляторах охлаждения и термопасту на процессоре и видеокарте. Но эту работу можно сделать самостоятельно, - говорит эксперт «Газете.ru».

Для того, чтобы все прошло легко, нужно отключить устройство от питания, отсоединить съемный аккумулятор. Экран протирается безворсовыми салфетками, смоченными в специальной жидкости. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить матрицу.

Эта же салфетка подойдет для обработки клавиатуры. Крошки из-под клавишей можно продуть специальным баллоном со сжатым воздухом.

Откручивать заднюю крышку нужно очень аккуратно, можно повредить детали. Оказавшись внутри, убираем скопления пыли из забитых радиаторов, углов, отводов трубок.

-Протирать следует сухой салфеткой без нажима, стараясь не зацепить элементы на плате, чтобы что-то не оторвать, - советует профессионал.

Затем можно использовать тот же баллон с воздухом. Не забывайте про вентилятор охлаждения, он собирает достаточно много пыли.

А труднодоступные места можно достать ватной палочкой. А вот пользоваться обычным пылесосом плохая идея, есть риск повредить устройство.

А вот обращаться в сервис лучше проверенный. Сервисные центры по всей стране оседлали новый вид махинаций, прикрываясь санкциями. Мастерские по ремонту техники взвинтили цены — даже на те детали, стоимость которых не изменилась. А многие и вовсе промышляют откровенным мошенничеством, исчезая с деньгами, передает Пятый канал.

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