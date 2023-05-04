Владимир Путин считает низкий госдолг хорошим показателем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает хорошим показателем низкий госдолг России. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы страны с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"Четырнадцать и девять - в России, 121,7% - в США... Еврозона - 90,9%, Германия - 66,5%, Франция - 111,1%. Сейчас государственный долг от ВВП у нас - 14,9%. Это хороший показатель", - отметил Путин.

Также в ходе встречи обсуждалась нынешняя сложившаяся ситуация в экономики России. Особое внимание было уделено динамике макроэкономических показателей.

Между тем, западные обозреватели говорили о том, что экономика России оказалась очень устойчивой. Сейчас страны Европы страдают от последствий украинского кризиса, а экономика Киева находится в бедственном положении, писал обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.