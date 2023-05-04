Француз протаранил шлагбаум на границе Польши и России

При задержании необходимых документов с собой у мужчины не оказалось

Житель Франции протаранил шлагбаум на границе России и Польши. Об этом сообщили в польской пограничной страже.

После задержания выяснилось, что таким образом мужчина хотел изменить свое место жительства.

"Он объяснил, что собирался в Россию, потому что планировал там свою дальнейшую жизнь", - пишет РИА Новости со ссылкой на погранстражу.

При задержании необходимых документов с собой у мужчины не оказалось. В результате, его оштрафовали на 1000 злотых (около $240) и отпустили.

А в декабре прошлого года белорусские пограничники задержали вблизи госграницы мужчину, он хотел попросить политическое убежище. В ходе проверки, выяснилось, что задержанный иностранец - гражданин Германии. Тогда иностранец свой поступок мотивировал также желанием сменить место жительства из-за ухудшения условий жизни в Германии.