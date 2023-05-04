В водоемах Ростовской области нашли новый вид рыб из Китая, уничтожающий комаров

В водоемах Ростовской области нашли новый вид рыб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в 2023 году обнаружили уничтожающий комаров новый вид рыб из Китая. Об этом со ссылкой на министерство образования и науки России сообщает rostovgazeta.ru.

Мелкую рыбу под названием китайская медака ученые нашли в водоемах на территории донского региона в текущем году. Родиной этих рыб является юго-восточный Китай. Оттуда животные мигрировали в северо-западную часть Поднебесной, далее попали в Казахстан.

Длина рыбки составляет не более пяти сантиметров. Она не несет хозяйственной пользы, при этом ее активно используют для борьбы с комарами.

Известно, китайская медака появилась в соседнем регионе почти полвека назад. Еще в 1974 году более шести тысяч особей этих рыб выпустили в водоемы Кубани для борьбы с комарами. Оттуда по ручьям и каналам рыбы перебрались в Ростовскую область.