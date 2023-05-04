Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:56

В Минводах 15-летний подросток получил рваные раны лица в ДТП

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Мальчику потребовалась помощь медиков

Мальчику потребовалась помощь медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минеральных водах накануне днем произошла авария, в которой пострадал подросток. На улице Советской водитель автомобиля «Лада Приора» поворачивал на перекрестке, но не уступил дорогу и врезался в Kia Sorento. О происшествии сообщает Newstracker со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь, чтобы оказать потерпевшим помощь и разобраться в произошедшем.

Автомобилист нарушил правила при повороте, из-за чего произошла авария. В ней пострадал 15-летний пассажир «Лады», за рулем которой находился 48-летний отец пострадавшего. Мужчина был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

По факту происшествия проводится проверка, в которой выясняют не только все обстоятельства произошедшего, но и был ли пристегнут ребенок в момент аварии. Что грозит нарушителю, не сообщается.