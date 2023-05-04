Стоматолог рассказал, как выбрать пасту для чувствительных зубов и десен Фото: Shutterstock

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Ренуар стоматология» Михаил Трифонов в беседе с «Газета.Ru» рекомендовал обладателям чувствительных зубов и десен пользоваться пастами с калием, лактатами алюминия и цинка.

Как уточнил эксперт, обладателям чувствительных зубов и десен необходимо выбирать особые пасты. «Самая распространенная патология - это клиновидный дефект. В таком случае рекомендуются зубные пасты с содержанием калия», - пояснил он.

Для людей, страдающих от гингивита, Трифонов рекомендовал зубные пасты, которые способствуют снятию воспалений десен.

«Еще одна большая группа - это заболевания пародонта, тканей, которые находятся вокруг зуба. Они требуют долгого лечения и выражаются не только в кровоточивости десен, но и в сильной подвижности зубов, вплоть до их потери», - рассказал эксперт, посоветовав пасты с лактатом алюминия и лактатом цинка.

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