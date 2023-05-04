Соцсеть Twitter прикрепила к посту Байдена статьи с опровержением его слов о дефолте Фото: REUTERS

В соцсети Twitter модераторы позволили прикрепить пользователям к посту американского лидера Джо Байдена посты с опровержением его слов о дефолте, так как его заявление не соответствовало действительности.

"Американцы никогда не были не в состоянии оплатить наш долг. Однако республиканцы MAGA занимаются безрассудством и угрожают заставить США объявить дефолт. Это опасно и неправильно", - писал президент США Джо Байден.

Модераторы разместили в посте один из ответов, где находились ссылки на случаи как минимум пяти дефолтов в истории США. В комментариях пользователи на оплошность Байдена отреагировали с юмором.

Напомним, Джо Байден провел переговоры с несколькими лидерами Конгресса из-за угрозы дефолта в стране. Стало известно о том, что если Вашингтон сможет выплатить пособия в начале лета, то вскоре получит средства от налоговых платежей и с привлечением дополнительных займов сможет оплатить долги вплоть до июля. При этом, незадолго до встречи американский Минфин предупреждал, что дефолт может произойти уже к 1 июня.