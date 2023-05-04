Эксперт Зыков объяснил, как мошенники крадут личную информацию с помощью спама, VPN и банковских приложений Фото: Анастасия Осипова

Если есть электронная почта, то есть письма, которые без зазрения совести отправляются в папку с названием «спам». Часто там оказываются ненужные рассылки, а порой и письма от мошенников. Оказывается, ч помощью таких отправлений преступники научились красть личную информацию.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков как мошенники воруют сведения и платежные данные.

Часто делается веерная рассылка писем, которые визуально похожи на отправления от банка. Если у человека есть счет в этом кредитном учреждении, то он может принять письмо за истину.

В нем бывают сообщения, что нужно погасить задолженность. Человек удивляется – откуда долг? И переходит по ссылке. Именно на это расчет мошенников.

- Он попадает на сайт, похожий на страницу банка, вводит логин и пароль, после чего платежная информация попадает в руки мошенников, — заявил Зыков «Ридусу».

Еще один способ – это маскировка фишинговых приложений под банковские. Такие можно найти на маркетплейсах Google Play и App Store.

В настоящее время многие банки вынуждены создавать обходные пути для своих клиентов, чтобы они могли пользоваться приложениями из-за санкций. Это на руку преступникам.

- Люди скачивают фишинговые приложения, наивно полагая, что никакого подвоха не может и быть, поскольку Google Play и App Store — маркетплейсы надежные, - говорит эксперт.

Еще одна опасность – это бесплатные VPN-приложения и сомнительные стриминговые сервисы. Прежде чем воспользоваться сервисами, нужно почитать отзывы других людей и не скачивать программы сомнительного характера.

-Обход блокировок через VPN-сервисы — все это несовместимо со словом „безопасность“, — заключил Зыков.