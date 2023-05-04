Дерматолог Филева предупредила об опасности дачных удобрений для здоровья человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дачный сезон в самом разгаре, и на природе дачника подстерегает множество опасностей. И речь не только об острых предметах или клещах, но и обычных удобрениях для растений.

Они тоже могут быть опасны для человека. Об этом предупредила врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

При обработке дерева распыляемыми химикатами, они могут попасть на кожу, в глаза или нос, вызвав аллергическую реакцию или даже ожог, отравление.

На свежем воздухе микроскопические части раствора легко разлетаются даже при несильном ветре. А некоторые средства очень агрессивны, при попадании на кожу начинается зуд и жжение. Если они оседают в горле – приступ кашля, слезотечение, снижение остроты зрения. Возможны даже тошнота, рвота и другие реакции.

Работая с химикатами, важно надевать очки, маску и перчатки. Для такого дела стоит иметь сменную одежду.

- Если сильный ветер, то нужно отложить обработку на другое время. А в оранжерее или теплице, напротив, важно обеспечить хорошую вентиляцию. По завершении обработки – не заходить в помещение, пока раствор не осядет, - заключила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Если во дворе играют дети, то проводить обработку растений не стоит, так как микроскопические частицы могут долететь и до них.

Если поблизости есть еда, например, жарится шашлык, то накрыть еду крышкой.

- Если удобрение попало в рот или дыхательные пути, рекомендуется выпить большое количество чистой воды и принять адсорбент. Если известен состав, средства, врачу будет проще рассчитать риски и подобрать лечение, – заключила дерматолог.

Ранее, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, чем можно заразиться от ежей и что нельзя делать при встрече с ними. Ежи довольно редко нападают на человека, но если зверь почувствует опасность, то может укусить.

А тем временем, дачники входят в основную группу риска по клещевому энцефалиту. Большинство случаев приходится на май и июнь, пишет газета "Известия".

О том, как защитить себя от укуса клеща и что делать, если это все же произошло, рассказали эксперты телеканалу «360».