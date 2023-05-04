Члены Верховной Рады напали на дипломата российской делегации в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре

Депутаты Верховной рады Украины ранее предприняли попытки сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Нападение на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого совершено в кулуарах заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в столице Турции.

Как сообщили «КП» в посольстве России в Анкаре, нападавшим является член украинской делегации. Инцидент случился в коридоре гостиницы, в которой проходит заседание ассамблеи.

В свою очередь, в российском посольстве проинформировали, что пострадавшему оказывается необходимая помощь. На место происшествия приехали консул и врач. Российская сторона разбирается в случившемся и принимает необходимые меры.

Как писал сайт KP.RU, депутаты Верховной рады Украины ранее предприняли попытки сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Однако, по словам руководителя делегации РФ, у них ничего не вышло. В то же время она добавила, что то, что устроила украинская делегация «было похоже на цирк».

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп попытался остановить провокацию и удалить ее участников из зала заседаний.

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