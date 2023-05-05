Пожар в Успенке Тюменской области локализован на площади 3900 квадратных метров

Пожар в Тюменской области локализован на площади 3200 квадратных метров, пожарные спасли 1000 домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в селе Успенка Тюменской области, который начался 4 мая, локализован на площади 3900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что пожарным удалось спасти более тысячи жилых домов.

«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 кв.м. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов, повреждены огнем – 13», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пожар тушат 226 человек, используется 56 единиц техники и два вертолета, уточнили в МЧС.

Напомним, неподалеку от села Успенка пламя охватило участок земли. Ландшафтный пожар через какое-то время перекинулся на жилые дома.

Из-за пожара были эвакуированы 45 человек из дома престарелых и 370 детей.

Тем временем на месте происшествия в Успенке Тюменской области жители с иконами молятся о прекращении пожара. Подробности о том, как идет борьба со стихийным бедствием, здесь на KP.RU.