Юрист дал советы, как как пожарить шашлык на природе и не получить штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарить шашлыки на природе может обойтись в копеечку, а все потому, что разводить костры в лесу или использовать открытый огонь запрещено.

Эти вопросы регламентируются разными нормативными актами населенных пунктов. Но все-таки, возможность отдохнуть на природе с вкусным угощением имеется.

Юрист «Единого центра защиты» и член Ассоциации юристов России Кирилл Резник рассказал «Газете.Ru», где нельзя жарить шашлык с точки зрения закона, а где можно.

Лес – самое пожароопасное место. За разведение костров на этой территории предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составляет 30 тыс.рублей.

Если есть сомнения в своих действиях, то стоит заглянуть в постановление Правительства РФ «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах». Пункт 8 этого свода правил подробно описывает все разрешенные действия на лесных территориях.

- Для разведения костров нужно пользоваться специальными площадками и оборудованными для этого местами. Просто так зажигать огонь в случайном месте – не стоит, – рассказал юрист.

За шашлыки во дворе собственного дома или на даче тоже можно заплатить штраф. С одной стороны, это частная территория, но с другой, есть законы, которые гласят, что ближе, чем на 15 метров от зданий нельзя разводить открытый огонь.

- Приготовление шашлыка в мангале разрешается на расстоянии 5 метров до построек. Штраф за нарушение – 15 тыс.рублей, - отмечает он.

Рядом с водоемом можно разводить огонь только при условии, чтобы вокруг костра была полоса чистой земли от метра до полутора.

А если в регионе введен противопожарный режим, то разводить огнь запрещено полностью.

В таком случае штрафы растут. В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, для физических лиц они будут от 2000 до 4000 рублей, а для юридических - от 200 000 до 400 000 рублей, сообщает RT.

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