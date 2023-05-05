Психолог Лейкина предупредила, что зависимость от онлайн-игр чаще всего появляется у школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Яна Лейкина рассказала, у какой возрастной категории детей чаще всего появляется зависимость от онлайн-игр. В особой зоне риска дети младшего школьного возраста. Это объясняется тем, что они наиболее восприимчивы к визуальной и мотивационной специфике «виртуальных миров». За счет спецэффектов появляется ощущение яркой, радостной, насыщенной событиями жизни. Такие эмоции дети часто не могут получить дома или на улице. А современные игры способны завлечь и мотивировать. Игроки прокачивают своего персонажа, выполняют задания, достигают целей.

- Многие из существующих компьютерных игр развивают, учат принимать решения, коммуницировать с другими игроками, строить логические цепочки, продумывать тактику и стратегию игры. Естественно, мы не говорим об играх, где проявляется агрессия к другим персонажам, – объяснила Лейкина «Газете.Ru».

Но время пребывания в игровой среде нужно обязательно дозировать, в противном случае ребенок заработает дистресс – он потеряет способность к запоминанию информации, станет более раздражительным. Помимо этого, могут появиться проблемы со здоровьем – это синдром запястного канала, боли в спине и не только.

Когда количество игр превосходит разумные пределы и появляется зависимость, дети теряют чувство времени, ощущают себя одинокими, труднее общаются со сверстниками. У них фиксируются компульсивные расстройства. Про активный образ жизни не идет и речи.

Эксперт посоветовала не использовать сервисы родительского контроля, они помогут ограничить время в сети.

Ребенку следует проводить время за компьютером от 20 минут до двух часов в день в зависимости от возраста. Об этом рассказала генеральный директор цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова. Детям в возрасте от 6 до 8 лет нельзя проводить за гаджетом дольше 20 минут в день, пишет газета "Известия".

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