В Fortum сочли введение временного управления акциями нарушением прав инвесторов

Представители финского концерна Fortum оказались категорически против передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом. Фото: REUTERS

Представители финского концерна Fortum оказались категорически против передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом. Об этом заявили в самой компании.

"Концерн официально сообщил администрации российского президента о том, что он категорически против перехода акций ПАО "Фортум" под временное управление. Компания Fortum готова принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне, приводит слова ТАСС.

Также в концерне отметили, что электрические станции компании сейчас одни из самых современных и эффективных на энергорынке России.

Напомним, 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 83,73% акций "Юнипро" концерна Uniper, и 98,23% акций "Фортума" концерна Fortum переходят временно Росимуществу.