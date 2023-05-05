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НовостиЭкономика5 мая 2023 8:10

В Fortum сочли введение временного управления акциями нарушением прав инвесторов

Концерн категорически против перехода активов во внешнее управление
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Представители финского концерна Fortum оказались категорически против передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом.

Представители финского концерна Fortum оказались категорически против передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом.

Фото: REUTERS

Представители финского концерна Fortum оказались категорически против передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом. Об этом заявили в самой компании.

"Концерн официально сообщил администрации российского президента о том, что он категорически против перехода акций ПАО "Фортум" под временное управление. Компания Fortum готова принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне, приводит слова ТАСС.

Также в концерне отметили, что электрические станции компании сейчас одни из самых современных и эффективных на энергорынке России.

Напомним, 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 83,73% акций "Юнипро" концерна Uniper, и 98,23% акций "Фортума" концерна Fortum переходят временно Росимуществу.