Офтальмолог рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки Фото: Олег АДАМОВИЧ

Офтальмолог Анастасия Игнатчик в беседе с NEWS.ru рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки, отметив, что должны обладать двумя фильтрами: ультрафиолетовым и поляризационным.

Эксперт уточнила, что задачей солнцезащитных очков является защита от ультрафиолета, отметив также, что «просто темный» аксессуар может только навредить глазам.

«Смысл защиты от солнца не только в том, чтобы не слепило. А в защите от ультрафиолетового излучения. Оно несет вред: развиваются катаракта, возрастные макулодистрофии, заболевания сетчатки разного характера. В первую очередь нужно защищаться от ультрафиолета», - отметила эксперт.

Игнатчик также отметила, что в простых темных очках, без фильтров, расширяется зрачок, что делает глаз более намного уязвимее перед ультрафиолетовым излучением. Эксперт заявила, что хорошие солнцезащитные очки лучше приобретать не «за 300 рублей в переходе», а в специализированных салонах.

Врач также обратила внимание на поляризационный фильтр, который убирает ослепляющие блики, что помогает водителям, рыбакам или лыжникам.