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НовостиОбщество5 мая 2023 9:45

Офтальмолог рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки

Офтальмолог Игнатчик предупредила, что правильные солнцезащитные очки должны обладать ультрафиолетовым фильтром
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Офтальмолог рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки

Офтальмолог рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Офтальмолог Анастасия Игнатчик в беседе с NEWS.ru рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки, отметив, что должны обладать двумя фильтрами: ультрафиолетовым и поляризационным.

Эксперт уточнила, что задачей солнцезащитных очков является защита от ультрафиолета, отметив также, что «просто темный» аксессуар может только навредить глазам.

«Смысл защиты от солнца не только в том, чтобы не слепило. А в защите от ультрафиолетового излучения. Оно несет вред: развиваются катаракта, возрастные макулодистрофии, заболевания сетчатки разного характера. В первую очередь нужно защищаться от ультрафиолета», - отметила эксперт.

Игнатчик также отметила, что в простых темных очках, без фильтров, расширяется зрачок, что делает глаз более намного уязвимее перед ультрафиолетовым излучением. Эксперт заявила, что хорошие солнцезащитные очки лучше приобретать не «за 300 рублей в переходе», а в специализированных салонах.

Врач также обратила внимание на поляризационный фильтр, который убирает ослепляющие блики, что помогает водителям, рыбакам или лыжникам.