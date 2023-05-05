Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной

Польские автоперевозчики устроили акцию протеста на границе с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобильные грузоперевозчики Польши в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной, из-за чего несколько сотен фур встала в многокилометровую пробку. В пресс-службе таможенного управления сообщили, что очередь на выезд из Польши ждут около 370 грузовых автомобилей.

"Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары", – отметил сотрудник службы Михал Дерус.

Перевозчики добиваются возвращения практики выдачи украинским перевозчикам разрешений, отмененной после начала спецоперации на Украине. Транспортные компании Польши понесли из-за этой отмены значительные убытки. Ожидается, что протест может продлиться до начала июня.

Напомним, недавно польские фермеры устраивали подобные акции протеста на границах с Украиной. Они протестовали против ввоза на территорию страны зерна и сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, которые не достигают конечных заказчиков и оседают на местных рынках, вытесняя неспособных противостоять более дешевой продукции местных аграриев.