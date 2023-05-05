Baijiahao: США совершили роковую ошибку, желая санкциями сбить Россию с ног Фото: REUTERS

США хотели сбить с толку Россию при помощи санкционных пакетов, однако этот шаг стал роковой ошибкой и сыграл против Соединенных Штатов. Об этом сообщается на портале Baijiahao.

В публикации говорится о том, что США, пытаясь восстановить гегемонию и прекратить собственный упадок, выступили провокаторами конфликта между Россией и Украиной. Это было спланировано американцами и внутренние утечки говорят о том, что нынешний конфликт проектировался еще восемь лет назад. Введя очередные санкции в отношении РФ, США совершили роковую ошибку, уточняет автор статьи.

Отмечается, что Штаты использовали все возможные средства, чтобы сбить Россию с ног. Однако российская экономика выстояла, а США сами загнали себя в долговую яму. Кроме того, автор статьи говорит о том, что Вашингтон сам показал всему миру небезопасность доллары, поскольку активы в этой валюте могут быть отобраны в любой момент.

Ранее стало известно, что США и страны Евросоюза готовили санкции еще задолго до начала спецоперации на Украине. Издание Politico писало о том, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкционного пакета против России в декабре 2021 года.

Кроме того, страны Евросоюза обдумывают введение нового механизма санкций в отношении России. Он направлен на государства, которые, по мнению альянса, не прилагают достаточных усилий для того, чтобы помешать РФ обойти введенные ограничения.