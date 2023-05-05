Врач рассказала об опасности коллагеновых добавок Фото: Shutterstock

Врач-терапевт, специалист превентивной и антивозрастной медицины Яна Ермураке в беседе «Газетой.Ru» предупредила о возможной опасности коллагена, отметив, что он противопоказан людям, которые страдает от печеночной или почечной недостаточностью.

«Ограничения или противопоказания к приему коллагена возможны при заболеваниях, требующих сокращения потребления белка, например, при печеночной или почечной недостаточности», - заявила специалист.

Ермураке посоветовала с осторожностью принимать коллагеновые добавки при аллергии, уточнив, что аллергическую реакцию способен спровоцировать не сам коллаген, а специфический белок или компоненты сырья в добавке коллагена. По ее словам, аллергическая реакция может возникнуть на рыбный коллаген при индивидуальной непереносимости рыбы.

Косметолог-эстетист Юлия Колпакова рассказала, какие компоненты должны содержаться в кремах для лица для увлажнения кожи. Как писал RT, эксперт назвала пантенол, водоросли, протеины пшеницы, гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, сахара и полисахариды, сорбитол, эластин, бетаин, сои, а также коллаген.

Тем временем, врач-диетолог Марина Макиша в беседе с Life.ru назвала добавки с коллагеном бесполезными для кожи, а также пустой тратой денег, отметив, что на данный момент они не имеют никакой доказанной клинической эффективности.