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НовостиОбщество5 мая 2023 14:58

За месяц жителей Татарстана оштрафовали почти на один миллион рублей из-за мусора

Нарушения выявлялись как во время рейдов экологов, так и по сообщениям от местного населения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Жителей Татарстана более трех тысяч раз оштрафовали из-за мусора за последний месяц

Жителей Татарстана более трех тысяч раз оштрафовали из-за мусора за последний месяц

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник. Экологи вместе с сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора выходят в рейды по выявлению мест несанкционированного размещения отходов. Все обнаруженные нелегальные свалки были ликвидированы или ликвидируются виновниками.

В результате всего за один месяц было зафиксировано 3 246 нарушений, 2 891 из них уже устранено. По всем ним составлено 1 074 протокола, согласно которым наложено административных штрафов на общую сумму 932 тысячи рублей, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Татарстана.

Отмечается, что в общественную приемную ведомство с 1 апреля поступило 2 290 обращений от местного населения, в том числе и о несанкционированных свалках. В свою очередь властями на местах в рамках санитарно-экологического двухмесячника было вывезено 312,9 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов, а к очистке территорий привлечено более 475 тысяч человек и более 12 тысяч единиц спецтехники.