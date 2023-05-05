Эксперт назвала пять способов избавиться от ненужных вещей и не навредить природе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова назвала пять способов, как избавиться от ненужных вещей и сберечь природу.
Разумное потребление - это один из ключевых способов снизить вред природе, который наносит человек. Так что если накопилось много ненужных, но качественных вещей, то не стоит бежать на мусорку.
Первый способ: Церковь и благотворительные фонды
Часто в таких организациях принимают одежду, обувь, игрушки в хорошем состоянии. Их распределяют среди нуждающихся. Вещи должны быть крепкими, чистыми и пригодными для использования. Подобные группы можно поискать в социальных сетях.
Способ второй: Пункты утилизации
Если обувь и одежда изношены, то можно сдать в пункты утилизации. А еще многие магазины принимают старую одежду и дают дисконт на покупку новой.
Способ третий: Обмен на свопах
Это специальные вечеринки- ярмарки, только платить за вещи не нужно. Свои вещи можно обменять на другие, которые понравились.
Своп-группы можно без проблем найти в социальных сетях. Кстати, обменяться там можно не только вещами, но и техникой, гаджетами, сообщает «Ридус».
Способ четвертый: продать на спецплощадках
Речь идет о различных сервисах по торговле вещами, бывшими в употреблении. Но товар, конечно же, должен быть хорошего качества. Если деньги не важны, можно назначить чисто символическую цену.
Способ пятый: Сдать в секонд-хенд или комиссионный магазин На этом тоже можно заработать. Адреса комиссионок легко найти в интернете.
Важно помнить, что такой разумный подход поможет нашей планете. Ведь изделия из пластика и синтетических материалов часто не поддаются вторичной переработке. Период их распада в природе по 150-300 лет.