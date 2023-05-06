ЦПВС сообщил об активации систем наведения боевых самолетов США против ВКС России в Сирии. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пилоты коалиции в Сирии стали активировать системы наведения вооружения на российские самолеты. Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Как заявил контр-адмирал, Вашингтон систематически нарушают протоколы деконфликтации, а также Меморандума по безопасности полетов в САР, в то время как Москва соблюдает условия Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны РФ и Минобороны США, который был заключен в 2015 году.

«Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России», - заявил он, отметив, что такие нарушения регистрируют при выполнении плановых полетов российских самолетов в восточных районах Сирии.

Напомним, в конце апреля этого года, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с главами Минобороны САР, Ирана и Турции ситуацию в Сирии. Как писал сайт KP.RU, отдельное внимание уделили противодействию террористическим угрозам.