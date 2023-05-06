Сбер открыл первый офис в Крыму

Фото: Пресс-служба Сбербанка

С появлением офиса Сбера в Ялте крымчанам стали доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад или воспользоваться любой программой кредитования: купить в ипотеку жильё, взять потребительский кредит и т. д. Отметим, что ставки на ипотечные кредиты банка в Крыму будут такими же, как и на всей территории России.

С открытием офиса в Ялте Сбер также расширил перечень услуг, доступных юридическим лицам региона. Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны все, в том числе самые востребованные продукты банка: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт с полным функционалом обслуживания, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний.

«Сегодняшнее открытие первого офиса Сбера в Крыму – еще один важный этап развития нашей работы в регионе. Мы уже эффективно работаем на полуострове и видим большой интерес крымчан к нашим продуктам и сервисам, а новый комфортный офис сделает обслуживание клиентов более удобным и полным. В офисе в Ялте будут доступны все ключевые продукты Сбербанка, как и в других наших офисах на материковой части страны. В наших планах дальнейшее развитие сети банка в регионе – до конца года мы откроем еще ряд современных отделений в других крупнейших городах полуострова», - отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.