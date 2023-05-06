15 человек пострадали на упавшей карусели в Оренбурге

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В парке Оренбурга обрушилась карусель, а в результате инцидента пострадало около 15 человек, большинство из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы города, информации о степени повреждений пострадавших пока не поступало.

Также правоохранительные органы уже работают над установлением причин и обстоятельств произошедшего. После проведения следственных мероприятий будет вынесено процессуальное решение, а виновный будет нести уголовную ответственность.

По предварительной информации погибших нет, а всех пострадавших сейчас осматривают врачи.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Оренбургском парке обрушилась карусель, которая была установлена совсем недавно. На месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники полиции.