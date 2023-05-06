Появилось видео момента крушения карусели с людьми в Оренбурге

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Посетители парка в Оренбурге, ставшие свидетелями падения карусели из-за поломки механизма аттракциона, выложили видео происшествия. В результате обрушения кабинок карусели пострадали 20 человек, в том числе дети. 15-ти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Напомним, в Оренбурге 6 мая 2023 года рухнула большая карусель в обновленном парке аттракционов. Оренпарк начал работу после реконструкции чуть больше недели назад. Мэр Оренбурга Сергей Салмин лично посетил его после открытия.

Следователи уже находятся на месте и устанавливают все причины инцидента. После проведения необходимых мероприятий и экспертиз будет установлен виновный, который вероятнее всего понесет ответственность по уголовной статье.

Администрация города, ссылаясь на слова мэра Оренбурга Сергея Салмина, сообщила, что к компании, обеспечивающей безопасность аттракционов и гарантировавшей соблюдение необходимых процедур перед их запуском “есть серьезные вопросы”.