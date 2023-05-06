НТИ: В России разработали беспилотник, способный летать до 12 часов на высоте до восьми километров

В России разработали новый беспилотник, не имеющий аналогов в мире Фото: REUTERS

В России разработали новый беспилотник "Бегалет-Мираж" с функцией вертикально взлета и посадки, способный находится в полете до 12 часов и взлетать на высоту до восьми тысяч метров.

“Российские инженеры создали не имеющий на рынке аналогов беспилотный летательный аппарат "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой и продолжительностью полета до 12 часов и высотой полета до восьми тысяч метров”, – сообщили в пресс-службе НТИ “Аэронет” агентству РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал сферу производства беспилотных летательных аппаратов очень перспективной, и допустил, что в ближайшее время на развитие этой отрасли будет выделено до 1 трлн. рублей.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал, как российские дроны-камикадзе самолетного типа “Ланцет” стали настоящим открытием в зоне спецоперации, заставив украинскую артиллерию оттянуться на предельное для стрельбы расстояние от линии соприкосновения.