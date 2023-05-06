В Москве пошел снег 6 мая 2023 года

6 мая 2023 года в Москве выпал снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 6 мая, в Москве пошел снег. Москвичи стали выкладывать в социальных сетях непривычную для конца весны картину.

Гидрометцентр России предупреждал, что в Москве 6 мая ожидается необычно низкая дневная температура и ночные заморозки до - 3 градусов, а также осадки в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер.

Согласно данным синоптиков, температура в столице России 6 мая будет на 7 - 8 градусов ниже нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что этот день может стать самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

Тем временем минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По словам Романа Вильфанда, настолько солнечный и погожий апрель наблюдается раз в 30 лет.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что тепло в столицу России вернется уже во второй декаде мая – температура воздуха дойдет до +15 … +20 градусов тепла.