Байден испугал пользователей Twitter своей бессвязной речью в интервью телеканалу Фото: REUTERS

Пользователи Twitter испугались за здоровье Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC.

В ходе беседы Байдена попросили прокомментировать один из проектов по развитию инфраструктуры страны. Он заговорил, но его бессвязную речь было практически невозможно разобрать.

«Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными», - подчеркнул один из подписчиков.

Second Wind заявил, что «с ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!».

Джо Сантанджело указал, что «И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента...».

Как писал сайт KP.RU, ранее известный юрист Дженна Эллис осудила жену и внучку президента США Байдена Джилл и Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.

«Первая леди США представляет Украину вместо родной страны», - написала Эллис.

Подписчик подчеркнул, что «они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу».

Кроме того, во время коронации Карла 3 с нового монарха Великобритании чуть не упала корона святого Эдуарда Исповедника.

В кульминационный момент церемонии восхождения на престол нового суверена духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби не смог с первого раза возложить корону на голову Карла 3, и ему пришлось перепроверять, что корона села ровно и не упадет.