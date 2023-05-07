Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть в украинском конфликте Фото: REUTERS

Россия не может проиграть в украинском конфликте, об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший в интервью All-in Podcast.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. ...Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», - сказал Кеннеди.

По его словам, у Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике.

«Правительство Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ», - подчеркнул он.

Кеннеди подытожил, что ситуация на Украине оказалась «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, 19 апреля 69-летний племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, адвокат Роберт Кеннеди-младший, объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США 2024 года.

«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США», - написал политик.

Кеннеди заявил, что он видит свою задачу на посту президента США как уничтожение «коррумпированной смычки государственного аппарата и мощи корпораций».

Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента нормального человека со здравым смыслом. «Было бы здорово», - сказал Маск.