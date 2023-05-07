WP: Киев боится, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада Фото: REUTERS

Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, об этом написали обозреватели Washington Post.

Авторы статьи завили, что руководство Украины пытается «снизить надежды» от контрнаступления ВСУ.

«В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании», - приводятся в статье слова главы Минобороны Украины Резникова.

В публикации отмечено, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.

Ранее Зеленский жаловался, на проигрыш в небе.

По мнению журналистов, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего «Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи».

Как писал сайт KP.RU, 24 марта Зеленский выразил недовольство промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины.

29 марта Зеленский заявил, что Украина получила от одной из европейских стран неработающую систему противовоздушной обороны.

Также он отметил, что ВСУ по-прежнему не удалось полноценно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученные от Соединенных Штатов.

2 мая в ответ на жалобы Зеленского минобороны Италии сообщило, что Киев изначально запрашивал у республики снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте.

В заявлении подчеркнули, что Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию.