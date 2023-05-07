Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы уничтожили склад вооружения бригады ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

«Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады теробороны ВСУ», - сообщил он.

Офицер отметил, что также уничтожены минометные расчеты, САУ «Акация», система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Рулев добавил, что военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили три украинских БПЛА ударного типа.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в Марьинке пять украинских военных погибли под огнем собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения.

«Они просили помощи, ...но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», - заявил российский штурмовик.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении за сутки.