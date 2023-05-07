DWN: Польша провоцирует Россию, что может привести к мировой войне и миллионам погибших Фото: REUTERS

Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, об этом написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

«Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется», - говорится в статье.

Журналист подчеркнул, что новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни.

«Это не принесет триумф польским разжигателям войны», - заявил Баразон.

Обозреватель добавил, что западные лидеры заблуждаются, когда считают, что контролируют ход событий в конфликте на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 1 мая экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое столкновение с Россией.

Он отметил, что Польша идет путем наращивания военных усилий.

«Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», - указывал Соскин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас польские власти проводят провокационную политику в отношении российской дипломатической миссии.

Напомним, 29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата.