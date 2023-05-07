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НовостиВ мире7 мая 2023 5:09

Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминал украинский флаг

При этом, британские власти назвали это "удачным совпадением"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминал украинский флаг

Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминал украинский флаг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter пользователи увидели в ковре на коронации Карла III украинский флаг. Многие в момент торжественной церемонии обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве в сине-желтых цветах.

Британский посол на Украине Мелинда Симмонс писала, что "увидела там флаг Украины и на минуту потеряла сознание". В комментариях пользователи также заметили сходство, однако мнения разделились.

Некоторые говорили о том, что это совпадение и различные символы при желании можно найти где угодно. Кто-то писал, что это не может быть простым совпадением.

"Иронично, что Королю Великобритании приходится ходить по цветам Украины", - отметил комментатор.

Через некоторое время газета Telegraph сообщила, что власти Британии назвали схожесть ковра на коронации Карла III с флагом Украины "удачным совпадением".

Напомним, 6 мая в Весминстерском аббатстве в Лондоне прошла коронация Карла III. Во время коронации с нового монарха Великобритании чуть не упала корона святого Эдуарда Исповедника. В самый главный момент церемонии восхождения на престол нового суверена духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби не смог с первого раза возложить корону на голову Карла III, и ему пришлось перепроверять, что корона села ровно и не упадет.

Среди приглашенных гостей на мероприятии были замечены представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза. На коронации Карла III были и жена и внучка президента США Джо Байдена - Джилл и Финнеган. Известный юрист Дженна Эллис осудила их в Twitter за то, что они надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.