Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминал украинский флаг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter пользователи увидели в ковре на коронации Карла III украинский флаг. Многие в момент торжественной церемонии обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве в сине-желтых цветах.

Британский посол на Украине Мелинда Симмонс писала, что "увидела там флаг Украины и на минуту потеряла сознание". В комментариях пользователи также заметили сходство, однако мнения разделились.

Некоторые говорили о том, что это совпадение и различные символы при желании можно найти где угодно. Кто-то писал, что это не может быть простым совпадением.

"Иронично, что Королю Великобритании приходится ходить по цветам Украины", - отметил комментатор.

Через некоторое время газета Telegraph сообщила, что власти Британии назвали схожесть ковра на коронации Карла III с флагом Украины "удачным совпадением".

Напомним, 6 мая в Весминстерском аббатстве в Лондоне прошла коронация Карла III. Во время коронации с нового монарха Великобритании чуть не упала корона святого Эдуарда Исповедника. В самый главный момент церемонии восхождения на престол нового суверена духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби не смог с первого раза возложить корону на голову Карла III, и ему пришлось перепроверять, что корона села ровно и не упадет.

Среди приглашенных гостей на мероприятии были замечены представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза. На коронации Карла III были и жена и внучка президента США Джо Байдена - Джилл и Финнеган. Известный юрист Дженна Эллис осудила их в Twitter за то, что они надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.