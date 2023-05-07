CBS: в Техасе при стрельбе в торговом центре погибли девять человек, еще семь ранены Фото: REUTERS

В торговом центре городе Аллен штата Техас при стрельбе погибли девять человек. Об этом сообщает телеканал CBS со со ссылкой на местных полицейских.

"В субботу днем в результате стрельбы в ТЦ Allen Premium Outlets погибли девять человек, еще семь получили ранения. Стрелка признали погибшим", - сообщает телеканал.

Полицейские обнаружили семерых убитых на месте происшествия. Девять человек были госпитализированы, позже двое из них скончались. Еще трое на данный момент находятся в критическом состоянии, а четверо - в стабильном, говорили представители пожарной службы.

Ранее полиция сообщала о девяти пострадавших, не называя число погибших. О произошедшем доложили президенту США Джо Байдену.

Сутками ранее, 5 мая, в сербской общине Младеновац в результате стрельбы погибли 8 человек, а еще 13 оказались ранены. Минимум семи пострадавшим требуется срочная операция. Об этом инциденте сообщает местная газета "Блиц". Ранее девять человек были убиты в результате стрельбы, которую в школе в центре Белграда открыл 14-летний подросток.