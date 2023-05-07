Губернатор Развожаев: ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь Фото: REUTERS

В ночь на 7 мая украинские беспилотники были направлены на Севастополь, из смогли отразить силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, один беспилотник потерял управление и упал в лесу в районе 5 км, обломки были найдены сотрудниками МЧС и МВД. Второй беспилотник удалось ликвидировать над морем около мыса Херсонес, а третий - над морем со стороны Северного мола.

"В общей сложности на Крым и Севастополь укронацисты направили более 10 беспилотников. В результате, никакие объекты в городе не пострадали, службы продолжают контролировать обстановку", - уточнил Развожаев.

Напомним, 6 мая средства ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты, выпущенные украинской армией с ОТРК "Гром-2". Об этом говорил глава полуострова Сергей Аксенов.