Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писателя Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщили в его пресс-службе.

На данный момент, Прилепин находится в сознании и хорошо себя чувствует, передает РИА Новости.

Напомним, днем 6 мая на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода взорвался автомобиль с известным писателем Захаром Прилепиным. В результате покушения, писател получил ранения, а его водитель погиб.

В Нижегородской области силовики ввели план "Перехват", после чего подозреваемого в покушении на Захара Прилепина удалось задержать. После Следственный комитет (СК) России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт.

Позднее в Министерстве Иностранных Дел РФ заявили о недопустимости молчания международных организаций по поводу теракта в отношении Прилепина. Также российский МИД обвинил в причастности к этому происшествию Западных союзников Украины.