В Госдуме предложили маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России" Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев считает, что товары из недружественных стран должны быть промаркированы надписью "произведено врагом России".

"Многие компании стран Запада, которые формально объявили о своем уходе из России, все равно стараются продавать у нас свою продукцию. Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", - приводит слова Журавлева РИА Новости.

По словам депутата, это весьма крупный рынок и многие из ушедших, громко хлопнувших дверью потихоньку возвращаются, не афишируя этого.

Напомним, в конце апреля 2023 года в Москве и во многих других российских регионах открылись новые магазины на месте старой сети Inditex. Zara превратилась в Maag, Stradivarius - в Vilet, Bershka - в Ecru, а Pull & Bear - в Dub.