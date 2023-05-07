Глава МИД Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась Фото: REUTERS

США обращались к Турции с предложением отправить ее С-400 в Киев, однако Анкара ответила отказом. Об этом в интервью Habertürk заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, от США было несколько предложений по отправке С-400.

"Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" - отметил министр иностранных дел Турции.

Также глава МИД заявил, что Анкара не раз получала предложения от администрации США. Если бы Турция была покладистой, то нынешних проблем с Вашингтоном у нее бы не было, считает Чавушоглу.

Ранее в Турции оказались возмущены поставками на Украину военной помощи, которой союзники по НАТО не могли дождаться годами.

Кроме того, в мае 2023 года турецкий руководитель Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу говорил, что Соединенные Штаты оказывали на него давление. Таким образом Вашингтон планировал получить биометрические и идентификационные данные сирийцев, находящихся в Турции.