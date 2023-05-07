Tagesschau: правительство Германии не планирует выделять землям дополнительные средства на беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФРГ власти не хотят выделять федеральным землям дополнительную финансовую помощь на беженцев. Об этом сообщает немецкая новостная телепрограмма Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ.

В ближайшую среду канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с главами правительств федеральных земель. Он планирует обсудить вопросы по обеспечению беженцев. Из-за большого количества приезжих субъекты говорят о выделении дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию.

"Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство не планирует увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев", - пишет издание.

Кроме того, документ свидетельствует о нежелании федерального правительства выделять землям денег выше, чем запланировано. Обосновывается это тем, что на беженцев выделены уже большие средства. Например, с июня прошлого года власти ФРГ покрывают расходы на проживание украинских беженцев и до 75% стоимости аренды жилья, включая оплату за теплоэнергию. В 2022 году только на это ушло около трех млрд евро.

К слову, в Евросоюзе появилось предложение платить беженцам из Украины для того, чтобы мотивировать их возвращаться обратно. Об этом пишет ирландская газета Irish Examiner.