Историк Хомский допустил, что в будущем Украина получит статус Австрии времен холодной войны или Мексики Фото: REUTERS

В скором будущем Украина может стать такой же, как и Австрия во времена Холодной войны, или как Мексика. Об этом сообщил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью New Statesman.

"Украина не станент членом Североатлантического альянса. На этой красной отметке настаивал каждый лидер России со времен Горбачева и Ельцина. А Мексика не будет присоединятся к враждебному США союзу", - заявил Хомский.

По мнению лингвиста, украинская политика не самостоятельная и не свободная.

"Киев не свободен в своих действиях и решениях, он находится в зависимости от Соединенных Штатов. , что определят США. Поэтому в прошлом году мирных переговоров не было, тогда и Великобритания, и США говорили о том, что они не считают это хорошим временем для диалога", - сказал историк.

Также, по словам ученого, Россия на данный момент ведет себя более гуманно на Украине, чем США в Ираке.

О том, что Украина не должна стать членом НАТО минимум до того момента, пока не ее территории не закончатся боевые действия, писало Bloomberg. Иначе решение о ее вступлении в альянс рискует привести к началу третьей мировой, пишет автор колонки агентства Андреас Клут.