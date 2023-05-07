Бывший советник Пентагона обвинил союзников Киева в сокрытии преступлений ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил союзников Киева в замалчивании преступлений украинской армии в зоне конфликта.

“Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски”, – рассказал военный в интервью YouTube-каналу London Real.

Макгрегор считает, что союзникам Украины становится все сложнее поддерживать миф о шансах ВСУ на победу и скрывать военные преступления. Он отметил, что правда все равно выходит наружу, несмотря на попытки Запада.

Напомним, недавно военкор “Комсомольской правды” Александр Коц побывал в Артемовске и узнал у местных жителей, как украинская армия без разбора обстреливает гражданских, “выкуривала” их из собственных домов в начале боев за город и как российские военные умудряются спасать жизни мирных жителей в сумасшедших по накалу городских боях.