Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ЦРУ причастно к убийству американского президента в 1963 году Фото: EAST NEWS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником американского президента Джона Кеннеди, в интервью New York Post заявил о причастности ЦРУ страны к убийству главы государства в 1963 году.

«Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений», - подчеркнул Кеннеди-младший.

По его словам, американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к «заметанию следов» преступления.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2021 года новый президент США Байден обнародовал около 1.5 тысячи документов. Полностью закрытыми в США остаются 515 документов о «преступлении века», еще 2545 будут открыты частично к июлю 2023 года.

Напомним, 22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе, когда проезжал с супругой в кабриолете по улицам города. Сидевший на переднем сидении перед Кеннеди губернатор Техаса Конналли был ранен, но выжил. Вскоре полиция арестовала бывшего морпеха, марксиста Ли Харви Освальда, которого обвинили в убийстве президента.

24 ноября Освальда под прицелом телекамер вели через подвал полицейского управления Далласа в тюрьму. Неожиданно хозяин ночного клуба Джек Руби выстрелил предполагаемому убийце в живот. На глазах миллионов телезрителей в прямом эфире. Освальд скончался в больнице, а сам Руби умер в тюрьме от рака.