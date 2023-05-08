Посольство Украины в ФРГ впервые отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине Фото: REUTERS

Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые отказывается возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.

«В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны», - сказано в сообщении посольства.

Отмечалось, что посол Украины Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице.

«Этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам», - заявили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая в столице Турции Анкаре открылся саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничеств. Делегаты из стран Причерноморья собрались обсудить проблемы региона, пути их решения, способы совершенствования сотрудничества, туда же прибыла и делегация Украины.

Отмечалось, как только слово получила глава российской делегации на саммите Ольга Тимофеева, как украинцы устроили нечто похожее «на свинячьи разборки у корыта во время кормления». Они раскинули свои флаги, начали что-то орать и визжать. Сами флаги, при этом, имели непрезентабельный вид.

Председательствующий на собрании спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп потребовал у украинцев убрать флаги и прекратить скандал, но те в ответ, когда к ним подошла охрана, распустили руки и попытались решить вопрос таким способом, каким привыкли – банальной дракой. Позже украинская делегация была выведена из зала.