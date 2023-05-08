Telegraph: Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph.

«По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день», - говорится в статье.

Авторы пояснили, что в то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.

Обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил Украины Игната, который заявлял, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

Как писал сайт KP.RU, обозреватель КП.РУ Александр Гришин в своей статье выразил мнение, что Украина очень хочет начать большое наступление, ей нужно начать большое наступление. Этого от нее и Зеленского требуют западные партнеры.

Однако, министр обороны Украины Резников начинает потихоньку отыгрывать назад. И даже потихоньку готовит мир к неудаче Киева.

От итогов грядущего и потихоньку начинающегося наступления зависит, в принципе, очень многое, а для украинской власти и Зеленского и его команды практически все.

Если ВСУ удастся продвинуться хоть немного, то Зеленскому откроют второе дыхание в вопросе дальнейших поставок вооружений и финансовой помощи. В случае если ВСУ «обломают зубы» или будут разгромлены, Зеленского закордонные хозяева спишут со счетов или просто ликвидируют.

Последствия подобного рода наступят не только для самого Зеленского, но и для всей команды, которая сейчас у власти.

Напомним, 7 мая обозреватели Washington Post написали, что украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада.

Авторы приводят в статье слова главы Минобороны Украины Резникова, что в мире переоценены ожидания от контрнаступательной кампании Киева.