Рогов: ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в Орехове Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Орехове Запорожской области Фото: соцсети

Вооруженные силы России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Орехове Запорожской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», - написал Рогов.

По его данным, взрывы произошли в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне.

«Одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных режиму Зеленского территориях за последние месяцы», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Указывалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области практически одновременно - около 23.35.

Также в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Киевской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.