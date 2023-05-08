Американский журналист Хинкл: Такера Карлсона уволили из Fox News из-за Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за Зеленского, об этом написал на своей странице в Twitter американский журналист Джексон Хинкл.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — заявил Хинкл.

В качестве еще одного доказательства своим словам, журналист сослался на статью Independent, в которой говорилось, что владелец Fox News Руперт Мердок, встревоженный позицией Карлсона по Украине, общался с Зеленским перед увольнением телеведущего.

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля стало известно, что телеведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Последняя передача с участием журналиста вышла в пятницу, 21 апреля.

Ранее в марте телеведущий Такер Карлсон в интервью назвал основные шаги, необходимые для установления мира между Россией и Украиной. Прежде всего, заявлял ведущий, надо оставить в покое Крым и Донбасс.

По мнению Карлсона, Вашингтону достаточно надавить на Зеленского, чтобы он перестал претендовать на Крым и Донбасс.

Карлсон подчеркнул, что Крым был, и останется российским портом, как и все территории, где проживают русскоговорящие люди.

Украине, как американскому сателлиту, необходимо просто слушать то, что ей говорит Белый дом. Однако, считает телеведущий, Байден отдаёт явно не те указания, которые стоило бы.