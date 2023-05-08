Минобороны: Су-34 поразил управляемыми бомбами пункт иностранных наемников в Харьковской области Фото: Министерство обороны РФ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», - заявил Зыбинский.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Орехове Запорожской области.

Он подчеркнул, что это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных режиму Зеленского территориях за последние месяцы.

Украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Указывалось о второй и третьей волнах взрывов в столице.

Ночью в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Киевской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.