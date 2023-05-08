Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин направил послания с поздравлением с Днем Победы лидерам всех стран СНГ, за исключением Молдавии, а также главе Туркменистана.

«В поздравлениях глава российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – сообщается на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, необходимо свято хранить завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и оправдания нацистов, их пособников и «нынешних идейных наследников». Путин передал слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.