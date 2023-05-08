Умер Виктор Шуляковский, актер из фильмов «Бумер» и «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Виктор Шуляковский скончался в одной из клиник Санкт-Петербурга. Фото: кадр из фильма «Мертвые души» (1984)

Заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в воскресенье, 7 мая, в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Театре на Таганке.

«Скончался Виктор Александрович Шуляковский, российский актер театра и кино, заслуженный артист России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы театра.

Виктор Шуляковский в 1973 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина. На следующий год он начал служить в Театре на Таганке, где в разное время играл в таких спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мизантроп» и других. Актер также известен по ролям в фильмах «Бумер. Фильм второй», «Серые волки», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Мертвые души», «Принцип неопределенности» и «Эскадрон гусар летучих».

Как писал сайт KP.RU, накануне в возрасте 64 лет умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов. Он скончался в одной из клиник Санкт-Петербурга. Как сообщили родные, артист не жаловался на здоровье, но неожиданно почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Причиной смерти артиста стал инфаркт.